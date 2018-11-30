Eski İphone Geri Alma Fiyatları Arttı, Değiştirmek İsteyenlere Kolaylık

Apple
, eski iPhone'ların ticari değerini artırıyor
Apple belli ki satışlarını arttırmak, eski günlerdeki seviyelere getirmek için daha kendisinden beklenmeyen hareketler yapmaya başladı. Apple, eski iPhone'ların ticari değerini artırıyor. Eski iPhone Geri Alma Fiyatları Hakkında Detaylar!
Ancak bu fiyat avantajı hemen belirtelim 2018 modellere yükseltme yapanlar için geçerli olacak.
Apple, Kara Cuma
– Black Friday
, Cyber Monday indirimlerini geri de bıraktı ancak şimdi de eski iPhone'ların kendi nazarında ki ticari kredilerinde bir artışa gitti.
Eski iPhone Geri Alma Fiyatları, elbette kendi elinizle ikinci el satacağınız bir fiyat kadar olmasa da; uğraşmak istemeyen ve yeni iPhone modellerine geçiş yapmak isteyenler için kötünün iyisi bir kolaylık sağlıyor.
Bu promosyonun yalnızca XS, XS Max veya XR anlamına gelen 2018 iPhone serisine yükseltme yapan kullanıcılar için geçerli olduğunu tekrar belirtmek isterim.
Eski iPhone Geri Alma Fiyatları modeline göre değişiyor.
iPhone 6 $150 olan fiyat şimdi $75 daha fazla = 225$iPhone 6 Plus $200 olan fiyat $100 daha fazla = 300$iPhone 6S $200 olan fiyat $100 daha fazla = 300$iPhone 6S Plus $250 olan fiyat $150 daha fazla = 400$iPhone 7 $250 olan fiyat $175 daha fazla = 425$iPhone 7 Plus $300 olan fiyat $250 daha fazla = 550$iPhone 8 $300 olan fiyat $250 daha fazla = 550$
Bu fiyatlar 31 Aralık
'a kadar geçerli olacak.
TheVerge