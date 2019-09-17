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Eski Irak Başbakanı Allavi'den İran açıklaması

Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, İran'a yönelik her türlü ambargoya karşı oldukları gibi hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini de kabul etmediklerini belirtti.

17.09.2019 21:42Eski Irak Başbakanı Allavi'den İran açıklaması
Eski Irak Başbakanı ve Vatanniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, İran'a yönelik her türlü ambargoya karşı oldukları gibi hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini de kabul etmediklerini belirtti.
Allavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik her türlü ambargoya ve bölgede savaş çıkmasına karşıyız." ifadesini kullandı.
Ülkelerin egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulunan Allavi, açıklamada "İran veya başka bir ülke tarafından hiçbir ülkenin iç işlerine yapılacak müdahaleyi kabul etmiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Irak'ta 2004-2005 yıllarında geçici hükümetin başkanlığını yapan Allavi, 2014'te iktidara gelen Haydar el-İbadi hükümetinde de Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

İyad Allavi, Twitter, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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