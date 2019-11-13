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Eski Irak Başbakanı, hükümeti "göstericileri öldürenlerin kimliklerini" açıklamaya çağırdı

Eski Irak Başbakanı ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, hükümete göstericileri öldürenlerin kimliklerini açıklama çağrısında bulundu.

13.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:02Eski Irak Başbakanı, hükümeti
Eski Başbakanı ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, hükümete göstericileri öldürenlerin kimliklerini açıklama çağrısında bulundu.
Vataniye Koalisyonundan yapılan açıklamaya göre Allavi, Irak'taki bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelerek, 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterileri değerlendirdi.
Irak'ın istikrarının, bölge istikrarının garantisi olduğuna dikkati çeken Allavi, Iraklıların barışçıl gösteriler düzenleyerek reform talep ettiğini vurguladı.
Göstericilere yönelik müdahalelerdeki ölümlere değinen Allavi, hükümetin söz konusu cinayetleri işleyenlerin kimliklerini açıklamak zorunda olduğunu kaydetti.
Allavi, suçluları saklamanın, gösterileri bastırmak, göstericileri öldürmek ve kaçırmak kadar büyük bir suç olduğunu aktardı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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