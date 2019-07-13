13.07.2019 14:51
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Eski Irak Başbakanı Maliki'den Musul açıklaması

Eski Irak Başbakanı Maliki

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle adı soruşturma dosyasında geçen eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, ordu güçlerinin kentten çekilmesinin mezhepsel boyutunun olduğunu çünkü yüzde 90'ının Sünnilerden oluştuğunu iddia etti.

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinde ihmali bulunduğu gerekçesiyle adı soruşturma dosyasında geçen eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, ordu güçlerinin kentten çekilmesinin mezhepsel boyutunun olduğunu çünkü yüzde 90'ının Sünnilerden oluştuğunu iddia etti.
Maliki, Irak'ın devlet televizyonuna verdiği röportajda, Musul'un 10 Haziran 2014'te DEAŞ'ın eline geçmesinin nedenini ordu mezhepsel yapısına bağlayarak, "Ordunun Musul'dan çekilmesi mezhepseldi. Çünkü (ordunun) yüzde 90'ı Sünni idi." ifadesini kullandı.
Kentin düştüğü ilk günlere ilişkin çarpıcı bir tespitte bulunana Maliki, "DEAŞ'tan önce örgütün henüz varlık göstermediği bölgeler, kentin asıl sakinleri tarafından kontrol ediliyordu. Ardından söz konusu bölgeler DEAŞ'ın eline geçti." dedi.
Irak'ta 2006-2014 yıllarında 2 dönem başbakanlık yapan ve halen 25 milletvekiline sahip Dava Partisinin Genel Sekreteri olan Maliki, İran'a yakın ve Sünni karşıtı bir siyasetçi olarak biliniyor.
Dönemin Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi,16 Ağustas 2015'te, Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye 8 ay süren soruşturmanın neticesinde Musul'un düşmesinde ihmali bulunan birçok devlet yetkilisinin isminin bulunduğu raporu sunmuştu.
Dosyada adı geçenlerin arasında başta Maliki olmak üzere o dönem görevde bulunan Irak Savunma Bakanı Sadun Duleymi, Irak Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, Irak Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Gaydan, Musul Ortak Operasyonları Komutanı Mehdi el Girari ve Musul Valisi Esil Nuceyfi de bulunuyordu.
Söz konusu soruşturma raporu mecliste oylamaya sunulduktan sonra mahkemeye sevk edilmişti. Nuceyfi'nin dışında şu ana kadar söz konusu diğer kişiler hakkında herhangi bir tutuklama kararı çıkarılmadı.
Irak güçleri, Musul kentini DEAŞ'tan Temmuz 2017'de geri alabilmişti.
Kaynak: AA
Musul, Ordu, Irak, Güncel

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