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Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den "Göstericilere karşı şiddet kabul edilemez" açıklaması

İran'daki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, benzin zammı protestolarında polisin şiddet kullanarak göstericileri bastırma yoluna gitmesini eleştirdi.

28.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:18Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi'den
'daki reformistlerin lideri eski Muhammed Hatemi, benzin zammı protestolarında polisin şiddet kullanarak göstericileri bastırma yoluna gitmesini eleştirdi.
Reformistlere yakınlığıyla bilinen Mardomsalari sitesine göre, Hatemi, başkent Tahran'da bir grup aktivistle bir araya geldi.
Hatemi, buradaki konuşmasında, "Hiçbir devletin göstericiler karşısında şiddet ve baskıya başvurma hakkı yoktur. Geçim sıkıntısı nedeniyle kanuni gösteri hakkını kullanan vatandaşla kamu malını yakıp tahrip eden vandallar ayrılmalıdır. Birçok gösterici şiddete başvurmadı." dedi.
Gösterilerin asıl mecrasından çıkarılması için planlı bir şekilde çaba sarf edildiğini dile getiren Hatemi, "Halkın memnuniyetsizliğinin asıl nedenleri ortaya konulmalı, olaylar tüm yönleriyle tahlil edilmelidir. Çıkan olayların arkasında fakirlik, ayrımcılık, yönetim sorunu ve yabancı güçlerin bu durumdan faydalanması söz konusudur." ifadelerini kullandı.
İran'daki reformist hareketin şiddet olaylarından uzak durma prensibini hatırlatan Hatemi, gösterilerde hayatını kaybeden eylemciler ve emniyet güçlerinin ailelerine başsağlığı diledi.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Muhammed Hatemi, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Kaynak: AA

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