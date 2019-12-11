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Eski Japon bakana silahlı saldırı

Japonya'da daha önce Tarım Bakanlığı görevinde bulunan Tokuichiro Tamazawa silahlı saldırıya uğradı.

11.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:59Eski Japon bakana silahlı saldırı
'da daha önce Tarım Bakanlığı görevinde bulunan Tokuichiro Tamazawa silahlı saldırıya uğradı.

Japonya'nın eski Tarım Bakanı Tokuichiro Tamazawa'nın dün silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Polis, 81 yaşındaki Tamazawa'nın Japonya'nın Iwata eyaletinde vurulduğunu açıkladı. Saldırı, 82 yaşındaki Hisashi Takahashi adlı saldırganın silahıyla polis karakoluna giderek Tamazawa'yı vurduğunu itiraf etmesiyle ortaya çıkarken, hastaneye kaldırılan eski bakanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çiftçi olduğu öğrenilen zanlı Hisashi Takahashi'nin, seçimler ve maddi sıkıntı nedeniyle eski bakana kin beslediğini söylediği iddia edildi. Olaya ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

Önemli görevlerde bulundu

81 yaşındaki Tamazawa, 1976'da Liberal Demokrat Parti'den Alt Meclis üyesi olmuş, 2007 yılında Savunma Bakanlığına dönüşen Savunma Ajansı'nın Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Tarım Bakanlığı görevinde de bulunan Tamazawa, 2009 yılında emekli oldu. - TOKYO

Japonya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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