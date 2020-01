Eski kaleci, amatör futbolcuların yarasına merhem oluyor

Malatya'nın Darende ilçesinde sağlık memuru olarak devlet hastanesinde görev yapan Kahraman Doğan, 20 yılı aşkın süredir amatör futbol maçlarında görev alıyor.İlçede spor camiasının yakından tanıdığı 48 yaşındaki Kahraman Doğan, sakatlanarak yeşil sahalara veda etmesinin ardından kendini amatör sporcuların sağlığına adadı. Doğan, hazırladığı çantasıyla maç sırasında hafif yaralanmalara anında müdahale ediyor.Bugüne kadar 400 aşkın maçta binlerce sporcuya müdahale eden Doğan, evladı gibi gördüğü gençleri olumsuz alışkanlar kazanmamaları için spora teşvik de ediyor.Hafta içi hastane, hafta sonu yeşil sahalarda şifa dağıtan Kahraman Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir sahalarda sağlık hizmeti verdiğini söyledi.Doğan, futbolu çok sevdiğini, görevini ise hiçbir zaman aksatmadan yaptığını dile getirerek, "24 yıldır Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapıyorum. Göreve başlamadan önce Darendespor'da kaleci olarak oynuyordum sonra sakatlandım ve bir daha sahalara dönemedim. Oynayamıyorum ama sahadan da çıkmıyorum. Sağlıkçı olmam da bu sevginin tuzu biberi oldu. Şimdi her hafta pazar günüm bu sahada amatör futbolcuların sağlık tedavisinde ve maç izlemekle geçiriyorum." dedi."Gençlere şifa olmak için ömrümü adadım"Gençleri çok sevdiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:"Onlar benim canım ciğerim, hepsini çok seviyorum. Gençlere şifa olmanın, onların incinen bileğine, kanayan yarasına merhem olmanın tarifi yok. Burada herkes beni tanır, bir baba, kardeş gibi koşarım sahanın içine ve iyi olmaları için elimden geleni yaparım. Sakatlığın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim o yüzden asla onlara zarar gelsin istemem. Şimdiye kadar yaklaşık 400'ü aşkın müsabakaya katıldım. Gençlerin sporla uğraştığı tüm müsabakalara koşarak gittim. Onlara bir şey olur da müdahale gecikir diye asla yalnız bırakmadım. İlimizde yüzlerce futbol maçı oluyor çoğunda sağlıkçı olmuyor, ben bir gün olsun bu sahadaki maçlarda genç kardeşlerimi yalnız bırakmadım. Ailemden, iznimden, gezmekten feragat edip, her pazar bu sahada futbol oynayan gençlerimize şifa olmak için ömrümü adadım."Doğan, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sporla uğraşmaları için çaba harcadığını aktararak, "Benim de bir oğlum var. Gençler her türlü sporla uğraşsın ama zararlı alışkanlıklardan uzak dursunlar diye her şeyi yaparım. Takımların sporcularının hepsi beni tanır, sever. Ben artık aileden bir üye olmuşum. Bende onların hepsini tanırım ve çok severim. Ömrümün sağlığımın el verdiği sürece kar, kış soğuk sıcak demeden bu sahalarda evlatlarımla olmaya devam edeceğim." diye konuştu.Herkesin övgüsünü kazanıyorFutbolcu Sefa Yağan da yeşil sahalarda oynamaya başladığı 10 yıldır Kahraman Doğan'ın kendilerine şifa olduğunu belirterek, "Kahraman ağabeyimizi çok seviyoruz ve her maçımızda bizi sahada yalnız bırakmadığı için mutluyuz. O bizim kahramanımız." yorumunu yaptı.Yöre halkından Osman Yakut ise Kahraman Doğan'ın her maçta sahada olduğunu anlatarak, "1985'ten bu yana burada maça gelirim Kahraman ağabeyimiz de hep burada bizimle beraber. Sahada ve ilçe genelinde herkesin yardımına koşar. Allah ondan razı olsun. Maç sırasında bir şey olduğunda tribünlerden 'Haydi doktor haydi doktor' diye sürekli bağırırız." diye konuştu.Darendespor Teknik Direktör Bekir Akgül de "futbolcuların babası" olarak tabir ettiği Kahraman Doğan'ın Darendespor sevdalısı olduğunu aktararak, "Bizim için sporu seven, gençleri seven bu işlere aşık insanlar lazım. Kahraman ağabey de tam da böyle biri. O gençler için ve ülkemiz için önemli bir insan." şeklinde konuştu.