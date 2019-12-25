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Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 26 eski kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:32 Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 26 eski kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "alınan şüpheli beyanları, fotoğraflı teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde örgüt mensubu olduğuna dair delil elde edilen şüpheliler hakkında 14 ilde gözaltı kararı verildiği" bildirildi.
Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen tamamı ihraç edilmiş eski kamu görevlisi 26 şüpheliden şu ana kadar 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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