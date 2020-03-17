Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman vefat etti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında vefat etti.
17.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:44
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında vefat etti.
Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Han, Güncel
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