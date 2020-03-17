Menü
Haberler ›› Güncel ››Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman vefat etti - Güncel

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman vefat etti

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında vefat etti.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:49
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman, 80 yaşında vefat etti.
Alınan bilgiye göre Yalman, sağlık sorunları nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti. Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Aytaç Yalman vefat etti

Kaynak: AA

Etiketler : Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Han, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu