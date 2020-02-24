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Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

24.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:38Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Eski Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.
Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.
Bilgin'in hastaneye kaldırılmasını Kasımpaşalı futbolcular endişeyle izledi.

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Kaynak: AA

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