Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi
Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.
16.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:50
Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır 'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti. - DİYARBAKIR
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Keziban Yılmaz, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
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