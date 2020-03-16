Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi
Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına...
16.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:46
Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi
DİYARBAKIR - Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır 'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.
DİYARBAKIR - Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır 'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi
Etiketler : Keziban Yılmaz, Diyarbakır, Kayapınar, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti