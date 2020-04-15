Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün’ün 5 yıl hapsi istendi

2005 yılında işadamı Mustafa Yüksel ile evlenen manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, yatak odalarına dinleme cihazı koyduğunu öğrendiği kayınvalidesi ve kayınpederine yıllar önce dava açtı. Kısa bir süre önce kayınvalidesi ve kayınpederi ile bir mekanda karşılaşan manken sinirlerine hakim olamayınca tartışma yaşandı.

ESKİ KAYINPEDERİNİ TEHDİT ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Kardeşiyle Etiler'deki bir mekana giden Sinem Sülün, dava açtığı ve haklarında 2,5 yıl hapisleri istenen eski kayınvalidesi ve kayınpederiyle karşılaşınca tartışma çıktı. Kayınpederine tehditler savuran eski manken hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalideye 2.5 yıl hapis cezası verildi.