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Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi

Yatak odalarına dinleme cihazı koyduğu için eski eşinin anne ve babasıyla davalık olan manken Sinem Sülün, geçtiğimiz günlerde eski kayınvalidesi ve kayınpederi ile bir mekanda karşılaştı. Eski kayınpederini tehdit eden Sinem Sülün'e 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

15.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:45

2005 yılında işadamı Mustafa Yüksel ile evlenen manken ve Türkiye eski güzeli Sinem Sülün, yatak odalarına dinleme cihazı koyduğunu öğrendiği kayınvalidesi ve kayınpederine yıllar önce dava açtı. Kısa bir süre önce kayınvalidesi ve kayınpederi ile bir mekanda karşılaşan manken sinirlerine hakim olamayınca tartışma yaşandı.

ESKİ KAYINPEDERİNİ TEHDİT ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre: Kardeşiyle Etiler'deki bir mekana giden Sinem Sülün, dava açtığı ve haklarında 2,5 yıl hapisleri istenen eski kayınvalidesi ve kayınpederiyle karşılaşınca tartışma çıktı. Kayınpederine tehditler savuran eski manken hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi

NE OLMUŞTU?

Sinem Sülün, 2005'te işadamı Mustafa Yüksel ile evlendi. Ancak bir süre sonra yatak odalarında dinleme cihazı bulunca kayınvalidesi ile kayınpederine dava açtı. Bu yüzden kayınpeder ile kayınvalideye 2.5 yıl hapis cezası verildi.

Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün’ün 5 yıl hapsi istendi
Etiketler: Mustafa Yüksel, Sinem Sülün, Manken, Magazin
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Yorumlar (1)
ADIM KERİM:Kenef bir tip, Allah şerrinden korusun, amin
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