Eski Kayseri Garnizon Komutanı, bozma kararı ardından yeniden yargılanıyor

KAYSERİ'de darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı olarak geçen Kayseri Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın'ın, verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulması ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Dönemin Kayseri Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Darbecilerin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı sıkıyönetim Kayseri valisi, komutanı ve belediye başkanı olarak geçen Yalçın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yalçın, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Temmuz'daki karar duruşmasında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yalçın, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle Yalçın'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını bozdu ve yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay, soruşturmanın eksik bölümlerinin tamamlanmasını istedi.

Yalçın'ın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılamasına başlandı. Yalçın, duruşmaya Sincan Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı duruşma sonunda mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek, İsmail Yalçın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA