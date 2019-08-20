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Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi

Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasıyla ifade verdi.

20.08.2019 23:32 Eski Kırgızistan Başbakanı Babanov ifade verdi
Kırgızistan Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozduğu suçlamasıyla ifade verdi.
Kırgızistan Başsavcılığınca açılan davada, Babanov'un, hakkındaki suçlamaya ilişkin Milli Güvenlik Devlet Komitesi Soruşturma Bölümü'nde ifadesi alındı.
Babanov, yaklaşık 5 saat süren ifadesinin ardından gazetecilere, suçsuz olduğuna ve aklanacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kasım 2017'de Rusya'ya giden Babanov, 9 Ağustos'ta ülkesine dönmüştü.
Seçim kampanyası sırasında anayasal düzeni bozmaya çalışmakla suçlanan Babanov'un adı, Kırgızistan Bankası'nın hisseleriyle ilgili süren soruşturma dosyasında da tanık olarak yer alıyor.
Babanov, 2011-2012 yıllarında Başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Kırgızistan, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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