Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için güvenlik güçleri evine operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, başkent Bişkek'e 10 kilometre uzaktaki bir köyde yaşayan; dokunulmazlığı kaldırılan ancak ifade için polise gitmeyen Atambayev'in gözaltına alınması için evine gitti.

Polis evin etrafını kuşattı ancak Atambayev destekçileri polise direndi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Özel kuvvetler ekiplerinin Atambayev'i gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekipleri

Yaşanan çatışma anları

Yaralananlar