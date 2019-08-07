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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındıKrıgızistan (DHA) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için güvenlik güçleri evine operasyon düzenlendi.

07.08.2019 20:26
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
Krıgızistan (DHA) - Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in gözaltına alınması için güvenlik güçleri evine operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, başkent Bişkek'e 10 kilometre uzaktaki bir köyde yaşayan; dokunulmazlığı kaldırılan ancak ifade için polise gitmeyen Atambayev'in gözaltına alınması için evine gitti.
Polis evin etrafını kuşattı ancak Atambayev destekçileri polise direndi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.
Özel kuvvetler ekiplerinin Atambayev'i gözaltına alarak bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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