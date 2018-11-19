Eski Kız Arkadaşından Ayrılan Neymar'ın, Giovanna Lancellotti ile Birlikte Olduğu İddia Edildi

Uruguay'la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydeden Neymar, Londra'da oynanan maç öncesinde Instagram'dan Brezilyalı film yıldızı Giovanna Lancellotti'yle yazıştı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE AYRILMIŞTI

Bu durum magazin dünyasında yeni bir aşkın başladığının habercisi kabul edildi. Lancellotti'nin Londra'ya has kırmızı telefon kulübesiyle çekilen fotoğrafına yorum yapan Neymar "Sen Londra'dasın ben de. Şimdi masallar, uydurma hikayeler ve dedikodular başlayacak" yazdı. Lancellotti'nin Neymar'a yanıtı ise "Bana Avrupa'da olduğunu bile söylemedin." oldu. İkili bu mesajlarla dedikoduların önünü kesmek istese de başarılı olamadı. 26 yaşındaki Neymar'ın 25 yaşındaki Giovanna Lancellotti ile birlikte olup olmadıklarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Neymar ile eski sevgilisi Bruna Marquezina ile bir süre önce ayrılmıştı.