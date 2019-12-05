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Eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret!

Rize'de, eski kız arkadaşını oturduğu binanın girişinde bayıltana kadar dövdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Besim Güngör, avukatı aracılığıyla tahliyesini istedi. Mahkeme, talebi reddederek, Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

05.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:44

Olay, 25 Temmuz'da, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Güngör, yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Besim Güngör, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Besim Güngör hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yaralama ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Rize 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güngör, Rabia T. ile konuşmak için binaya gittiğini belirterek, "Olay günü Rabia ile konuşmak istedim, ancak o benimle konuşmak istemedi. Bir anlık sinirime hakim olamayarak kendisine vurdum, pişmanım" yönünde ifade verdi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Besim Güngör, avukatı aracılığı ile tahliye için başvuruda bulundu. Rize 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi başvuruyu reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret!

Rize, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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