Haberler » 3. Sayfa » Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti - Haber

Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti

Adana'da bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

02.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:16Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti
Adana'da bir kişi, konuşmak için evine gittiği eski kız arkadaşını tabancayla öldürdü ardından intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Leyla Boynukısa (29) ablasının evinde oturduğu sırada, eski erkek arkadaşı Yakup Erdem (30) konuşmak için geldi. Eve giren Erdem, Boynukısa'yı tabancayla vurarak öldürdü ardından aynı tabancayla intihar etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisine girdiğinde Boynukısa ile Erdem'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki gencin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:46 Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde... - Haber
22:45 Barakadan cephane çıktı - Haber
22:45 Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör... - Haber
22:06 Eski kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti - Haber
21:56 Bolu'da şüpheli çanta 'Ertuğrul' ile patlatıldı - Haber
20:54 Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada - Haber
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
09:35 Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı - Haber
15:26 ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
13:13 İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
09:58 Kızı ve torunlarını Suriye'deki savaşın ortasından kaçırtarak Türkiye'ye getirtti
2.12.2019 22:57:04