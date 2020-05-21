Eski kız arkadaşını pompalı tüfekle ağır yaraladı

NİĞDE'de evinin önünde otomobilini park eden A.Y. (37) adlı kadın, eski erkek arkadaşı G.Y. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

21.05.2020 01:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:37

NİĞDE'de evinin önünde otomobilini park eden A.Y. (37) adlı kadın, eski erkek arkadaşı G.Y. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle evine gelen A.Y. adlı kadın, aracını park ettiği sırada eski erkek arkdaşı olduğu öne sürülen G.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. A.Y., aracının içinde kanlar içinde kalırken, G.Y. ise kaçtı. Vatandaşların silah sesini duyup, ihbarda bulunması bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan A.Y., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalanan G.Y., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eski kız arkadaşını pompalı tüfekle ağır yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

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