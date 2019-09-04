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Eski kız arkadaşını vuran zanlı tutuklandı

ADANA'da, 'Evleniyoruz' yazısıyla plakası kapatılan otomobilden ateş açarak, eski kız arkadaşı Esra B.'yi (30) ayağından vurarak yaralayan Y.S. (49) tutuklandı.

04.09.2019 10:35 Eski kız arkadaşını vuran zanlı tutuklandı
ADANA'da, 'Evleniyoruz' yazısıyla plakası kapatılan otomobilden ateş açarak,  eski kız arkadaşı Esra B.'yi (30) ayağından vurarak yaralayan Y.S. (49) tutuklandı.
Olay, 22 Temmuz'da Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Esra B., çalıştığı iş yerine gireceği sırada, 'Evleniyoruz' yazısı ile plakası kapatılan otomobilden açılan ateş ile ayağından vurularak, yaralandı.  Esra B., kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredekiler ve iş arkadaşları koştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Esra B., Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda olaydan sonra kaçan şüphelinin Esra B.'nin eski erkek arkadaşı Y.S. olduğunu belirledi. Dün gözaltına alınan Y.S., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.



Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Güncel

Kaynak: DHA

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