13 Kasım 2018, 09:44

Eski Kız Arkadaşının Sevgilisini Dövüp, Silah Çekerek Kaçırmaya Çalıştı

Adana'da, eski kız arkadaşının sevgilisini dövüp pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şahıs ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Adana'da, eski kız arkadaşının sevgilisini dövüp pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Kadir E. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı.

OLAYA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı S.A.'nın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Rıfat B.'yi iddiaya göre kaçırmak istedi. Kadir E. arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P.'yi de yanına alıp, Rıfat B.'nin peşine düştü. Grup, bir süre takip ettikleri Rıfat B.'yi mahallede tutup dövdü. Yanındaki pompalı tüfekle havaya bir el ateş açan Kadir E., ardından silahı Rıfat B.'ye doğrulttu. Bu sırada çevre sakinleri müdahale edince şüpheliler, otomobiline binip kaçtı. Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

13 Kasım 2018 Salı 09:44



YORUMLAR (3)
ÖMER SEYFİ: vallahi salar bildiğim bu savcılar.dövülen garibim ceza alırsa şaşırmayın burası TÜRKİYE
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VATAN43: pompalı maganda holigan. bu tüfeklerin satışına izin veren göz yumanda suçludur. sonra ekranlardaki çukur. eşkıya dünya. kurtlar vadisi. sonuç POLAT ALEMDAR özentisi. sokaklar eşkıyadan kabadayıdan geçilmiyor tabi
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.: adama kaçırma hurriyetten yoksun yapma ve hatta öldürmeye teşebbüs var.. ama yöeneltilen suçlama sanki böylelerini bilerek serbest bırakma ve suça teşviktir
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