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Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:47Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Mersin'de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Derviş Eroğlu, 'in ilçesini ziyaret etti.
Bir dizi program için Mersin'e gelen Eroğlu, Tarsus ilçesinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından karşılandı.
İlçe protokolüyle tarihi Makam Camisi ve Ulu Cami'yi gezen Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Eroğlu, daha sonra ilçedeki tarihi Kırkkaşık Çarşısı'nı ziyaret etti, burada kendisine ikram edilen yöresel içecek olan "Kaynar" dan içti.
Eroğlu'na Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Lefkoşa Dostluk Derneği Başkanı Ali Kansu eşlik etti.

Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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