Haberler » Güncel » Eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıptan alındı

Eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıptan alındı

Hüseyin COŞKUN İstanbul DHABeylikdüzü'nde yaşanan eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

20.10.2019 17:41
Hüseyin COŞKUN İstanbul DHA
Beylikdüzü'nde yaşanan eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beylikdüzü'nde Sezgin Er isimli bir kişi, bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er ve aynı araç içinde bulunan Doktor İbrahim Şilfeler'in önünü kestikten sonra önce eski eşini ve yanındaki doktoru öldürüp silahı kafasına dayayarak intihar etti.
Cenazeler otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından akşam saatlerinde aileler tarafından alındı. Doktor İbrahim Şilfeler'in cenazesi Alibeyköy'de bulunan bir gasilhaneye götürüldü. Şilfeler'in cenazesi Hatay'da toprağa verilecek.
Bir hafta önce boşanan Sezgin Er ve Özlem Er'in cenazeleri de aynı araç içinde aileleri tarafından alınıp Arnavutköy'de bulunan bir gasilhaneye götürüldü. İki cenazenin de Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.
Eski koca dehşetinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıptan alındı

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47 Eyüpsultan'da ayaklarını bağlayıp atı öldürdüler; eti için kesecekleri iddiası
18:46 Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 Kurtulmuş: "Kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Anlaşmada Türkiye isteklerini almıştır, inşallah...
18:42 EYÜPSULTAN'DA AYAKLARINI BAĞLAYIP ATI ÖLDÜRDÜLER; ETİ İÇİN KESECEKLERİ İDDİASI
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
18:41 - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...
18:34 HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti
20.10.2019 18:49:20