Eski Koca, Karısına Ateş Etti, Kızını Vurdu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:13



13 Aralık 2018 Perşembe 13:13

Elazığ'da bir kişi, tartıştığı eski eşine silahla ateş ettiği sırada araya giren kızını vurdu. Kız yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaçak şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşinin evine giden M.H.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eski koca, silahını çıkartarak ateş etti. Bu sırada evde bulunan ayrılan çifttin ikiz kızlarından biri annesinin önüne atladı. Kurşunun isabet ettiği kız yaralandı.Şüpheli eski koca olay yerinden kaçarken,evdekiler sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı kız Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ