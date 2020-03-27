Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

27.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:55
Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu
RİZE - Rize 'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Rize, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:33: 'Gün Birlik Olma Günü' Türkiye'ye örnek oldu - Haberler 18:31: Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı - Haberler 18:29: Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti - Haberler 18:27: Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti - Haberler 18:26: DP Genel Başkanı Uysal, bir maaşını koronavirüsle mücadele için bağışlayacak - Haberler 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:43: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler