Eski kömür ocağındaki su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde eski kömür ocağında oluşan gölete düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.
15.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:03
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde eski kömür ocağında oluşan gölete düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Esence Mahallesi'nde tel örgüyle çevrilen eski kömür ocağına arkadaşı H.İ.A. ile gezmek için giden Dursun Ali Özhölçek (15), eğimli alanda ayağının kayması sonucu buradaki gölete düştü.
Suda kaybolan Özhölçek'i kurtaramayan arkadaşı H.İ.A'nın durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gence ulaşılamayınca bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıçlar, yaklaşık 2 metre derinlikte gencin cesedine ulaştı.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İddiaya göre, Esence Mahallesi'nde tel örgüyle çevrilen eski kömür ocağına arkadaşı H.İ.A. ile gezmek için giden Dursun Ali Özhölçek (15), eğimli alanda ayağının kayması sonucu buradaki gölete düştü.
Suda kaybolan Özhölçek'i kurtaramayan arkadaşı H.İ.A'nın durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gence ulaşılamayınca bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıçlar, yaklaşık 2 metre derinlikte gencin cesedine ulaştı.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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