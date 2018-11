Eski Korgeneral Güvenç'in Yargılandığı Dava

13 Kasım 2018 Salı 16:48



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç 'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı Murat İlhan önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı ve tanık beyanlarını okudu.Duruşmada tanık olarak dinlenen A.S, sanık Güvenç'in darbe girişiminden kısa süre önce Lojistik Komutanlığına bağlı fabrikalara uygulama dışı ziyaretlerde bulunduğunu iddia etti.Olay tarihinde Yıldırım Güvenç'in emir subayı olan Mehmet Erdal 'ın, kendisine, Güvenç'in darbe girişiminin yaşandığı gece TRT'ye gittiğini söylediğini aktaran A.S, şunları ifade etti:"Mehmet Erdal bana o gece komutanın 050000 plakalı makam aracıyla TRT'ye gitmeye çalıştığını, ancak kalabalığı görüp geri döndüğünü anlattı. Daha sonra öğrendim ki Mehmet Erdal'ın eşi KPSS soruşturması şüphelisiymiş. Bir süre sonra o da görevden alınıp tutuklandı diye biliyorum."Tanık beyanına karşı söz alan sanık Güvenç, o gece böyle bir olayın yaşanmadığını ileri sürerek, makam aracında bulunan GPRS kayıtlarından bu durumun teyit edilebileceğini söyledi.Diğer sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güvenç'in eski emir subayı Mehmet Erdal'ın tanık olarak dinlenilmesine ve 050000 plakalı makam aracının 15 Temmuz saat 21.00 ile 16 Temmuz saat 06.00 arasındaki GPRS kayıtlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı 26 Mart 2019'a erteledi.Sözde TRT Genel Müdürlüğüne atanmıştı19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden sanık Güvenç ile 7 kişinin dosyası ayrılırken, 10 Mayıs 'taki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.Dönemin Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in, darbecilerin hazırladığı sözde "görevlendirme listesinde" TRT Genel Müdürlüğüne atandığı belirtilmişti.