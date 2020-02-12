Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen R.D, yarbay rütbesiyle görev yaparken hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan dava açılarak yargılandığını, dava kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını beyan etti.

Davanın sanıklarından Abdullah Yiğit ile bir dönem Erciş'te görev yaptıklarını bildiren R.D, Yiğit'in örgüt bağına dair kesin ve somut bir bilgisinin bulunmadığını ancak FETÖ mensubu askerlerden T.Ç'nin Yiğit hakkındaki sözleri nedeniyle Yiğit'in FETÖ yapılanmasından olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.

Beyanın ardından söz alan Yiğit ise R.D. ile aynı garnizonda görev yapmış olabileceklerini ancak şahsı tanımadığını, FETÖ mensubu olmadığını savundu.

Diyecekleri sorulan sanıklardan eski korgeneral Güvenç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe karşıtı emirler verdiğini, ceride defterine yazılmasını sağladığı bazı olayların ise Genelkurmay çatı davasında sanıklara verilen mahkumiyete gerekçe olarak gösterildiğini kaydetti.

Güvenç, 3 yılı aşkın süredir yargılamasının sürdüğünü ve mağduriyet yaşadığını belirterek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının ara karar için görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti kararları açıkladı.

Mahkeme, bazı sanıklar hakkında beyanda bulunan tanıkların dava dosyalarının ilgili mahkemelerden istenilmesine, sanıklara ait incelemesi bitmiş olan dijital materyallerin iadesine ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanabilmesi için dava dosyasının savcılık makamına gönderilmesine hükmetti.

Davanın görülmesine, 29 Mayıs'ta devam edilecek.

Kaynak: AA