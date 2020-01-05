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Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları ve Eski Köye Yeni Adet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eski Köye Yeni Adet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu, özeti ve Eski Köye Yeni Adet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eski Köye Yeni Adet filminin detayları…

05.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:00 Eski Köye Yeni Adet konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet oyuncuları ve Eski Köye Yeni Adet özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Köye Yeni Adet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler ve Eski Köye Yeni Adetözeti gibi konuları inceliyoruz.

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU NEDİR?

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli'ye ait.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI VE KADROSU

Eski Köye Yeni Adet : Gülistan Acet, Ferit Karahan

Eski Köye Yeni Adet Oyuncular: Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici

Eski Köye Yeni Adet Tür: Komedi

Eski Köye Yeni Adet Yapım Yılı: 2018 (102 dk)

Eski Köye Yeni Adet Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma

Eski Köye Yeni Adet Senaryo: Gülistan Acet, Ferit Karahan


Bülent Emrah Parlak, Ferit Karahan, Yönetmen, Gündem

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