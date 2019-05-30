Sivas Devlet Tiyatrosunda (SDT), "Eski Köye Yeni Ramazan" oyunu seyircisiyle buluştu.
Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Vali Salih Ayhan'ın Eşi Zeynep Akkiraz Ayhan,Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca,İl Protokolü ve vatandaşlar izledi. Ramazanla ilgili skeçlerin yer aldığı oyun izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Oyunda başrolleri Ahmet Çevik, Kemal Kuruçay, Hakan Kutlay Kutlu, Didem Sökmen ve Yelda Alp paylaştı. - SİVAS
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Kaynak: İHA