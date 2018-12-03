Eski Küplerin Anlattıkları

"Üsküp Maddi ve Manevi Işıltıları, Eski Küpten Mesaj" başlığını taşıyan sergide, Üsküp Kalesi ve Eski Üsküp Çarşısı'nın zengin kültür hazinesinin maddi değerlerinin bir bölümü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Asaf Ademi'nin katılımıyla gerçekleşecek açılış, 4 Aralık Salı akşamı saat 19.00'da yapılacak.

Fotoğraf sanatıyla sergilenecek eserler arasında, iki ülke halklarının çok kültürlü temaslarına damga vuran değerli kültür varlıkları yer alıyor. Kronolojik olarak sergilenecek eserler, Bizans döneminden başlayarak beş asır devam eden Osmanlı parçalarından oluşuyor.