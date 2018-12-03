03 Aralık 2018, 16:24
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Eski Küplerin Anlattıkları

Eski Küplerin Anlattıkları

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Üsküp Şehir Müzesi; kardeş iki şehir, Üsküp ve İstanbul'un dostluk ilişkilerinin 15. yılı sebebiyle, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bir sergi açıyor.

"Üsküp Maddi ve Manevi Işıltıları, Eski Küpten Mesaj" başlığını taşıyan sergide, Üsküp Kalesi ve Eski Üsküp Çarşısı'nın zengin kültür hazinesinin maddi değerlerinin bir bölümü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Asaf Ademi'nin katılımıyla gerçekleşecek açılış, 4 Aralık Salı akşamı saat 19.00'da yapılacak.

Fotoğraf sanatıyla sergilenecek eserler arasında, iki ülke halklarının çok kültürlü temaslarına damga vuran değerli kültür varlıkları yer alıyor. Kronolojik olarak sergilenecek eserler, Bizans döneminden başlayarak beş asır devam eden Osmanlı parçalarından oluşuyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:24