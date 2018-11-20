Eski Makedonya Başbakanı Gruevski'nin Macaristan'a İltica Talebinde Bulunması

20 Kasım 2018 Salı 17:02



20 Kasım 2018 Salı 17:02

Macaristan'a geçen hafta siyasi iltica talebinde bulunan Makedonya'nın eski başbakanlarından Nikola Gruevski'nin başvurusunun kabul edildiği iddia edildi.Macar hükümetine yakınlığıyla bilinen Magyar İdök gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, kendi ülkesinde 2 yıl hapse mahkum edilen Gruevski'ye iltica hakkı verdi.Haberde, Göçmenlik ve Mülteci Ofisinin, Gruevski'nin iltica başvurusunu detaylı şekilde incelediği ve ülkesine geri döndüğü takdirde demokratik olmayan yollarla kişisel özgürlüğünün kısıtlanacağı gerekçesiyle Gruevski'ye iltica hakkı tanınması kararı aldığı kaydedildi.OlayGruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti.Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica isteyen Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği belirtilmişti.Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.Makedonya hükümeti 19 Kasım'da, Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'u Dışişleri Bakanlığına çağırıp Macaristan'a protesto notası vermişti.