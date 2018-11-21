Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'dan İltica Talebi

Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto, Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya
Başbakanı Nikola Gruevski
'nin ülkesinden kaçmasında Macar diplomatların dahlinin olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Bakan Szijjarto, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesine siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eski Başbakan Gruevski'nin, Macaristan'a ulaşana kadar 3 ülke sınırını geçtiğini ve bu geçişleri hukuka uygun gerçekleştirdiğini söyleyen Szijjarto, "Eski Makedonya Başbakanı tüm geçişlerde yolculuk için geçerli dökümanları ibraz etti ve yetkililer de onları kontrol etti." dedi.
Gruevski'nin, Macaristan'a gelmesine Macar diplomatların yardım ettiği şeklindeki iddiaları yalanlayan Szijjarto, "Macar diplomatlar hiçbir şekilde kaçış konusunda yer almadı. Macar diplomatlar, Gruevski ile ilk defa Macaristan'ın Tiran
Büyükelçiliğinde buluştular ve iltica başvurusu hakkında bilgi aldılar." diye konuştu.
Szijjarto ayrıca, konuyla ilgili Macaristan İçişleri Bakanı
Sandor Pinter'in Makedon mevkidaşı ile sürekli temas halinde olduğunu kaydetti.
Olay
Gruevski, 13 Kasım'da Facebook
hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehdidi
aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadesini kullanmıştı.
Makedonya İçişleri Bakanlığı
da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde bulunduğunu teyit etmişti. Arnavutluk
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica isteyen Gruevski'nin, 11 Kasım Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Han
i Hotit sınır kapısından Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ
tarafına geçtiği belirtilmişti.
Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve hapis cezası onanmıştı.
Makedonya hükümeti 19 Kasım'da, Macaristan'ın Üsküp
Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'u Dışişleri Bakanlığına çağırıp Macaristan'a protesto notası vermişti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:21