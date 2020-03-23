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Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı

Bir dönem Malezya'da başbakanlık yapan ve Türkiye ile kurduğu iyi ilişkiler ile bilinen Mahathir Muhammed'in Kovid-19 test sonucu negatif çıktı. Muhammed yine de hastalığın kuluçka süresini hesaba katarak 2 hafta boyunca evde kalacak.

23.03.2020 06:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 07:24

Malezya 'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı milletvekiliyle temasta bulunması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı.

Basına konuşan eski Başbakan'ın asistanı, Kovid-19 şüphesiyle 19 Mart'ta kendini evinde karantinaya alan Mahathir'in dün yaptırdığı testin negatif sonuçlandığını açıkladı.

KARANTİNASINI 2 HAFTA SÜRDÜRECEK

Mahathir'in, test sonuçları negatif çıkmasına rağmen 2 haftalık ev karantinasını sürdüreceği belirtildi.

Dün sosyal medya hesaplarından video paylaşımında bulunan Mahathir, sıkıcı olmasına rağmen evde kaldığını belirterek, "Eğer bunu yapmazsak hastalık birçok insana bulaşabilir ve çok kişi ölebilir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Malezya Başbakanı, Kovid-19 teşhisi konan Milletvekili Kelvin Yii Lee Wuen ile geçen ay görüşmesi nedeniyle evde kendini 14 gün karantinaya alacağını açıklamıştı.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir’in Kovid-19 testi negatif çıktı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Etiketler : Malezya, Dünya, Güncel

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