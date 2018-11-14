Eski Malezya Başbakanı Necip'in Eşi Hakim Karşısında

KUALA Malezya
'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları soruşturması kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak
'ın eşi Rosmah Mansor, ifade vermek üzere mahkemeye geldi.
Basında çıkan haberlere göre, yerel saatle 11.40'ta Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) binasına giriş yapan Rosmah, Sawarak eyaletinde kırsal bölgelerdeki okullara güneş enerjisi paneli kurulması için ayrılan kamu fonunun kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin mahkeme heyetince sorgulandı.
Rosmah'ın eski yaveri Rizal Mansor ve eski Federal Bölgeler Bakanı Adnan Mansor'un da aynı soruşturmada sorgulanmak üzere bugün mahkeme tarafından çağrıldığı belirtildi.
Yolsuzluk ve para aklama gibi 17 farklı suçtan yargılanan Rosmah Mansor, en son 3 Ekim'de suçlu bulunarak tutuklanmış, 4 Ekim
'de kefaletle serbest bırakılmıştı.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.
Malezya
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:49