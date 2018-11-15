Eski Malezya Başbakanı'nın Eşi Rüşvetten Suçlu Bulundu

15 Kasım 2018 Perşembe 14:22



15 Kasım 2018 Perşembe 14:22

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları soruşturması kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, hakkındaki rüşvet iddialarından suçlu bulundu.Ulusal basına yansıyan haberlerde Rosmah'ın, Sarawak eyaletinin kırsal bölgelerindeki okullara güneş enerjisi panelleri kurulmasına yönelik projenin, Jepak Holdings'e verilmesini sağlamak için şirket yöneticisinden 187,5 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 45 milyon dolar) talep etmek ve bu paranın 1,5 milyonunu almakla suçlandığı bildirildi.Rosmah suçlamaları kabul etmezken, mahkeme 1 milyon Malezya ringgiti kefalet ödemesine hükmetti.Yolsuzluk ve kara para aklama gibi 17 suçtan yargılanan Rosmah Mansor, en son 3 Ekim'de suçlu bulunarak tutuklanmış, 4 Ekim'de kefaletle serbest bırakılmıştı.1MDB yolsuzluk soruşturmasıMalezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.Başsavcılık, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.