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Eski manken Eylem Şenkal'ın yeni işi belli oldu

Bir dönem podyumda giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren eski manken ve oyuncu Eylem Şenkal, sporcu psikoloğu olarak Fransız Lape hastanesinde görev almaya başladı

08.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:41Eski manken Eylem Şenkal'ın yeni işi belli oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Marmara Üniversitesi Bilimlerinden mezun olan, İngiltere 'da BBP University'de yüksek lisans psikoloji eğitimini tamamlayan ve "Premier League" takımlarından Chelsea ve Arsenal futbol kulüplerinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz aylarda yurda dönen Şenkal, radikal bir karar aldı.

Fiziksel ve zihinsel çalışmalar yürütecek

Eylem Şenkal, tüm bu tecrübelerini harmanlayarak ünlü ya da değil sporcu ve ya kendini geliştirmek isteyen bireylerle mesleği kapsamında; kişinin kendisinin potansiyelinin sınırlarına erişebilmesi için bilimin ve teknolojinin ışığında kişiye özel fiziksel ve zihinsel çalışmalar yürütecek.

Eylem Şenkal, sporcu psikoloğu olarak Fransız Lape hastanesinde görev almaya başladı.


Marmara Üniversitesi, Eylem Şenkal, Londra, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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