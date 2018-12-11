11 Aralık 2018, 11:54
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Eski Manken Sevda Demirel, Canlı Yayında Bir Dönem Ali Koç'a Aşık Olduğunu İtiraf Etti

Eski manken Sevda Demirel, katıldığı magazin programında yıllar önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a platonik aşık olduğunu söyledi.

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan eski manken Sevda Demirel, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. 6 yıldır hayatında hiçbir erkeğin olmadığını söyleyen Demirel, bir dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a platonik aşık olduğunu söyledi.

"6 SENEDİR ERKEK ARKADAŞIM OLMADIĞI İÇİN ŞAŞIRIYORLAR"

"Yıllardır hayatımda kimse yok. 6 senedir erkek arkadaşım olmadığı için herkes şaşırıyor. Bazen hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar sizi karşı cinsten uzaklaştırabiliyor. Bunlar kötü deneyimler. Galiba ben imanlı bir insan istiyorum."

"ALİ KOÇ AŞIK OLUNABİLECEK BİR ERKEK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir dönem platonik aşık olduğunu da itiraf eden Sevda Demirel, "Ali Koç gerçekten çok aşık olunabilecek bir erkek. Ben aşık olduğum zaman boşanmıştı" ifadelerini kullandı.

Ali Koç
11 Aralık 2018 Salı 11:54



YORUMLAR (34)
CVHR: Doğru Ali Koç çok aşık olunabilecek bi erkek zengin olmasa bu sözleri söyler mi sizce?
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TÜRK: puhahahahhahha balım senin piyasa değerin 50 dolar hiç pazar tezgahından alış veriş yapan birine benziyomu ali başkan
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SSK EMEKLİSİ: BUNLAR DÜNYALIĞIN AŞGIDIR ; NE AŞGI ULAM AŞK KİM SİZ KİM ?HER ŞEYİNİZ MENFAAT. . .
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SARI AVRAT PEK GÜZEL: sarı saçlı avrat güzelmiş ellaam, adını bilen var mı?
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