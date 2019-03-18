Eski Manken Tuğba Özay, Partisi CHP'yi Eleştirdi: Bir Yenilik Olmalı

Mankenlikten sonra siyasete de adım atan eski manken Tuğba Özay, yaklaşan yerel seçimler dolayısı ile konuştu. 2015 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay, CHP'de artık değişim rüzgarlarının esmesi gerektiğini belirten Özay "Başarısızlıkla sonuçlanan art arda seçimler varsa eğer bir yenilik olmalıdır, bir özeleştiri yapılmalıdır." dedi.

"PARTİ İÇİNDE KADINLARIN EV GENÇLERİN ÖNÜ AÇILMALI"

Parti içinde gençlerin ve kadınların önünün açılması gerektiğini belirten eski manken "Bunu düşmanlıkla, kinle, öfkeyle değil, anlayışla, hoşgörüyle, empatiyle ve sempatiyle yapabilmelidir insanlar" diye konuştu.

Aktif siyasette bulunmak için kendisine talepler geldiğini belirten Özay, dört, beş sene sonra aktif siyasetin içinde olabileceğini söyledi.

"SEÇİLSEYDİM DÜNYA BASININDA OLURDUM"

2015'te seçimleri kazansaydım sürekli dünya basınında olurdum diyen Özay şu ifadeleri kullandı: "Sanatçı muhalif olmak durumundadır. İsterse aynı ideolojiden, aynı görüşten olsun karşısındaki güç ama bence her zaman toplumun kanayan yaralarını dile getirmeli, duyarlılık gösterilmesi gereken konuları dillendirmeli, bunları masaya yatırmalı, bunlara çözüm aramalıdır."