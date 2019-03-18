18 Mart 2019, 16:44
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Eski Manken Tuğba Özay, Partisi CHP'yi Eleştirdi: Bir Yenilik Olmalı

2015 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan eski manken Tuğba Özay, yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'yi eleştirdi. Özay, "Bir yenilik olmalı, özeleştiri yapılmalıdır" dedi.

Mankenlikten sonra siyasete de adım atan eski manken Tuğba Özay, yaklaşan yerel seçimler dolayısı ile konuştu. 2015 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay, CHP'de artık değişim rüzgarlarının esmesi gerektiğini belirten Özay "Başarısızlıkla sonuçlanan art arda seçimler varsa eğer bir yenilik olmalıdır, bir özeleştiri yapılmalıdır." dedi.

"PARTİ İÇİNDE KADINLARIN EV GENÇLERİN ÖNÜ AÇILMALI"

Parti içinde gençlerin ve kadınların önünün açılması gerektiğini belirten eski manken "Bunu düşmanlıkla, kinle, öfkeyle değil, anlayışla, hoşgörüyle, empatiyle ve sempatiyle yapabilmelidir insanlar" diye konuştu.

Aktif siyasette bulunmak için kendisine talepler geldiğini belirten Özay, dört, beş sene sonra aktif siyasetin içinde olabileceğini söyledi.

"SEÇİLSEYDİM DÜNYA BASININDA OLURDUM"

2015'te seçimleri kazansaydım sürekli dünya basınında olurdum diyen Özay şu ifadeleri kullandı: "Sanatçı muhalif olmak durumundadır. İsterse aynı ideolojiden, aynı görüşten olsun karşısındaki güç ama bence her zaman toplumun kanayan yaralarını dile getirmeli, duyarlılık gösterilmesi gereken konuları dillendirmeli, bunları masaya yatırmalı, bunlara çözüm aramalıdır."

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Tuğba Özay, Manken, Magazin, Politika


YORUMLAR (11)
SANATÇI?: Sanatçı, muhalif olmak durumundadır derken hangi sanatı icra eder kendileri
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CİHANGİR CANAVARI: Açın Türkiyenin önünü Tuğba özay geliyor.... Arkandayız Tuğba :)
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DÜRBÜNLÜ: ben şahsen tüm partileri aynı görüyorum,,hepside üçkagıtçı,içkerinde en tehlikelisi dini kullananlardır..öbürküleri zaten herkes tanıyor,,oyum meral hanıma helal olsun.inşallah iyiler kazanacak.
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ESMER BOİ: He bi sen eksiktin şuraya bak sanki evcilik oynanıo siyaset lan bu siyaset ülke kaderini belirlioz valla chp ye vercektim fazgeçtim gene en iyisi akp ile devam
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HALİL TEKDAL: Yorumunuza göre HDP kadın çocuk gençler için dir.hdp.baris özgürlük yenilik, çağdaş
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