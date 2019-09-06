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Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Siyasi çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski manken Tuğçe Kazaz'ın 9 yıl 8 ay hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Kazaz, "80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" ifadesini kullandı.

06.09.2019 17:39

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"80 MİLYONA KAYBETTİRMEDEN ÇIK ORADAN"

Son dönemde özellikle siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Kazaz, Kaftancıoğlu hakkında Twitter hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret et, devleti aşağıla, halkı kin ve düşmanlığa teşvik et, yetmiyormuş gibi terör propagandası yap, sonra da 80 milyon kazandı de. Canan Kaftancıoğlu'na kananlara diyorum; Trinity'nizle sahte bir matrixin içindesiniz. 80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız" dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuduğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.

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Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

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YORUMLAR (29)
CENGİZ ERSOY: Cumhur başkanına hakaret eden kim olursa olsun yapamaz devletimin yanındayım pkk ya kim yataklık yapıyosa devolsun gitsin bu ulkeden hakaret eden cezasını bulacak
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TUĞÇE: Tuğçe Kazaz kendini nasıl gündemde tutacağını şaşırmış partili değilim ama ona yorum yapmak düşmez sen zamanında önce dinini değiştiren sonra tekrar Müslümanlığa dönen ne yaptığını bilmeyen birisin sana fazla güven olmaz
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KUZEYİN UŞAĞII: delikanlı kızmış vesselam. .
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HADDİNİ: tuğçe kazaz kardeşimiz haddini bilmeden yorum yapmış, bize de gülüp geçmek düşer :)))
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KENDİNİ: tuğçe kazaz öğüt verecek durumda değilsin kardeşim. .
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ASLI: BAŞINI DİK TUT KAFTANCIOĞLU ARKANDA MİLYONLAR VAR HARCATMAYIZ SENİ.
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DOĞRUCU: TUĞÇE Hanıma Helal olsun TEBRİK EDİYORUZ
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ASABİ: terörist seviciler zıplar şimdi. . . .
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MEHMET ALİ D. _ EDİRNE: Rumların kini Müslümana ve Türk''e 1453''te Fatih Sultan Mehmet''in İstanbul''u fethi ile başladı. . Rum Canan K. burası müslüman TÜRK''ÜN devletidir!!!!
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ASLI: HER GÜN HER ŞEYE ZAM HER GÜN HER ŞEYE ZAM AMA OLMAZ Kİ!!!!!!! BAKSANIZA YALAKACI YANDAŞLARA YİNE ZAM GELMİŞ.
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