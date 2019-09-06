Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"80 MİLYONA KAYBETTİRMEDEN ÇIK ORADAN"

Son dönemde özellikle siyasi çıkışlarıyla gündeme gelen Kazaz, Kaftancıoğlu hakkında Twitter hesabından "Cumhurbaşkanına hakaret et, devleti aşağıla, halkı kin ve düşmanlığa teşvik et, yetmiyormuş gibi terör propagandası yap, sonra da 80 milyon kazandı de. Canan Kaftancıoğlu'na kananlara diyorum; Trinity'nizle sahte bir matrixin içindesiniz. 80 milyona kaybettirmeden çıkın oradan" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Kaftancıoğlu karar onanırsa cezaevine girecek. Kararı değerlendiren Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada "Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız" dedi.

Öte yandan Kaftancıoğlu'nun bir önceki duruşmada okuduğu şiir ceza indirimi uygulanmamasına gerekçe gösterildi.