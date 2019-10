Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisine kapak oldu. Dergi için kamera karşısına geçen Dilek İmamoğlu'na eski manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.

"ASKERLERİMİZ RAHAT RAHAT POZ VERİN DİYE Mİ OPERASYONDALAR"

'İstanbul'un First Lady'si başlığıyla derginin kapağını süsleyen Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarını Cüneyt Akeroğlu çekti. İmamoğlu için First Lady denilmesine tepki gösteren Tuğçe Kazaz, "İstanbul'un First Lady'si derken? İstanbul Cumhuriyeti kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz? Bu hızla giderseniz kaza yapacaksınız." dedi.

Tuğçe Kazaz

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Dilek İmamoğlu'nun dergiye kapak olmasını eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun fotoğraflarını paylaşarak tebrik etti.