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Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda

Eski manken Tuğçe Kazaz, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun bir dergiye kapak yüzü olmasına ve "İstanbul'un Fırst Lady'si" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

17.10.2019 08:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisine kapak oldu. Dergi için kamera karşısına geçen Dilek İmamoğlu'na eski manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.

"ASKERLERİMİZ RAHAT RAHAT POZ VERİN DİYE Mİ OPERASYONDALAR"

'İstanbul'un First Lady'si başlığıyla derginin kapağını süsleyen Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarını Cüneyt Akeroğlu çekti. İmamoğlu için First Lady denilmesine tepki gösteren Tuğçe Kazaz, "İstanbul'un First Lady'si derken? İstanbul Cumhuriyeti kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Askerlerimiz rahat rahat dergilerde poz verin diye operasyondalar. Var mı bu konuda samimi ve daimi bir desteğiniz? Bu hızla giderseniz kaza yapacaksınız." dedi.

Tuğçe Kazaz

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Dilek İmamoğlu'nun dergiye kapak olmasını eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun fotoğraflarını paylaşarak tebrik etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dergiye kapak oldu

Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda

Dilek İmamoğlu, Tuğçe Kazaz, İstanbul, Manken, Magazin, Güncel

YORUMLAR(50)
ADINI YAZ Y:Çok saçma bir eleştiri. . sanki eleştiri yaparken kendisi hayatına devam etmiyor. . . . ALLAH operasyondaki askerlerimizi korusun . . . . .
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RAMAZAN:Nasıl gündem olacaklarını şaşırmışlar. Kendilerini demekki bu şekilde sunmak istemişler medyaya bari bu dönem de yapmasaydınız onu savunan kendini bilgili ileri görüşlü sanan rakı masalarından alkol masalarından kalkmayıp kendini bu ülkenin ileri görüşlüleri sanan küçün zavallı fakir beyinli insan toplulukları da var nasıl akıl tutulması yaşıyor bu insanlar yakında imamında filmini izleriz.
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BUNA SORMADAN KAPAK YAPMAYIN KISKANIYORU:Kızdırmayın Tuğçeyi
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PRENSES:tuçeee bi sus her şeye maydanoz olma sana fikrini soran oldu mu sen napıyosun acaba evde hatim mi indiriyorsun
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DİLEK:BU KADAR POPÜLER OLMAK SİYASİ ANLAMDA DEZAVANTAJ ASLINDA. . . . ÖNEMLİ OLAN İCRAATLARDIR, VERİLEN SÖZLERİN NE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİDİR. . . . TABİ ANLAYABİLENE. . . .
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OĞUL CAN:AFFERİN TUĞÇE.
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GARRY:DİNİME KÜFREDEN MÜSLÜMAN OLSA :)
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TÜRK:bu kadar cahil olma Tuğçe KAZAZ
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OSMAN:hükümete destek veren herkes cahil dimi.
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TUĞÇE:sen kimsin tuğçe gazoz
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