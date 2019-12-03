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Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi

Eski manken Tuğçe Kazaz, CHP'li vekillerle içkinin de olduğu masada yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sırf oy için Yasin okuyarak dini kullanan simsar İmamoğlu yola şarapla devam ediyor" diyerek tepki gösterdi.

03.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde masada şarap ve rakının olması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Eski manken Tuğçe Kazaz ise İmamoğlu'na görüntülerden dolayı tepki gösterdi.

ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU'NU KIYASLADI

Son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen Tuğça Kazaz, Twitter hesabından İmamoğlu'nun Kur-an okurken çekilen fotoğrafıyla içki masasındaki görüntüsünü birleştirerek şunları dedi: "Hep dersiniz ya; 'Dini siyasete alet ediyorlar!' Erdoğan inandığı için konuşuyor; camiden de kaçmıyor, namazı da bırakmıyor, şaraba da bakmıyor. Sırf oy için Yasın okuyarak dini kullanan simsar İmamoğlu ise yola şarapla devam ediyor. Şimdi dini siyasete kim alet ediyor?"

"ŞARAPLA KENDİNİ, YASİN'LE MİLLETİ KANDIRIYOR"

"Mesele içmesi değil. Bu onunla Allah arasında. Mesele Yasin okumasının şarap aşkı kadar gerçek olmaması. Yani şarapla kendini, Yasin'le ise milleti kandırması."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de bir et restoranında akşam yemeği yedi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde masada alkollü içeceklerin olması dikkat çekti. İmamoğlu'nun önünde bir şarap kadehi kameraya kaydedilirken Kaftancıoğlu'nun önünde de rakı olduğu görülüyor. Şarap ve rakının bulunduğu masada olan Ekrem İmamoğlu ise görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündem oldu. Twitter'da Trend Topic olan İmamoğlu'nun görüntülerine ise tepki yağdı.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu'nun et restoranındaki görüntüleri olay oldu

Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Tuğçe Kazaz, Manken, Magazin, Güncel


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