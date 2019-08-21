Eski manken Tuğçe Kazaz, sel felaketinde tatilde olan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehre dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın tepkisini çekmişti. Felaket sonrası apar topar İstanbul'a gelen İmamoğlu, zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

İş yerleri zarar gören esnaf başta olmak üzere vatandaşlarla görüşen İmamoğlu'nun aynı gün yeniden Bodrum'a dönmesine eski manken Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.

"ŞOVA GELİNCE BAŞKAN DÖNDÜ"

Yaptığı siyasi çıkışlarla gündeme gelen Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ne yazık ki bir sel felaketi yaşadı. Elbette önceki belediyelerin bunda payı çok büyük ama sıra şova gelince başkan göründü. Bir sen, bir Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir de Trump şov yapmadan o koltuklarda duramıyorsunuz. Neyse, içi boş işlere ve bol güneşlere devam." dedi.