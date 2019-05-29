Eski Meclis Başkanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi

Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK) yapısı da netleşmeye başladı. Kurula tüm eski Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi. Daveti 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin, kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile, 'millete ve devlete hizmeti geçmiş', 'bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla' oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na hayatta olan tüm Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi.

4 İSİM KABUL ETTİ

Habertürk'ün haberine göre; bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

HİKMET ÇETİN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin'in ise, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.

Hikmet Çetin

YİK'İN YAPISI

Çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapacak. Kurula Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.