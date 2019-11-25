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Eski meclis üyesi ölümden döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi olan Abdullah Aküzüm'ün kullandığı araç, palmiye ağacına çarpıp ters döndü.

25.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:25Eski meclis üyesi ölümden döndü
'in ilçesinde, önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi olan Abdullah Aküzüm'ün kullandığı araç, palmiye ağacına çarpıp ters döndü. Aküzüm, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme 'nın yanındaki yolda, aşırı yağışında etkisiyle aracının kontrolünü kaybeden önceki dönem Çeşme Belediyesi Meclisi Üyesi Abdullah Aküzüm, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle palmiye ağacı kırılırken, Aküzüm'ün aracı da ters döndü.

Abdullah Aküzüm aracından yaralı olarak çıkarılırken, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Aküzüm, tedbir amaçlı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi. 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aküzüm'ün durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İZMİR

Çeşme Belediyesi, Marina, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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