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Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

25.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:42Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Vefat eden Eski MHP Çankırı İrfan Keleş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Keleş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski ve yeni milletvekilleri, Meclis bürokratları ve personeli katıldı.
İrfan Keleş'in cenazesi, Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çankırı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Çankırı'da 1947'de doğan Keleş, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlayan Keleş, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Çankırı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunan Keleş, 21. Dönem'de Çankırı Milletvekili olarak Meclise girdi.
Keleş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Milletvekili, İrfan Keleş, MHP, Politika

Kaynak: AA

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