Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti.
Aras'ın cenazesi, TBMM'de yarın düzenlenecek tören sonrasında Kocatepe
Camisi'nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1925 yılında Develi
'de doğan Aras, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Anavatan Partisi
Kurucu Üyesi olan Aras, 12. Dönem'de Kayseri
, 13. Dönem'de Siirt
, 17 ve 18. Dönem'de ise Kocaeli
milletvekilliği yaptı.
TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulunan Aras, evli ve 5 çocuk babasıydı.
Kocatepe,Milletvekili
13 Aralık 2018 Perşembe 18:40